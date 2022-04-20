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FOTOS | Murió uno de los hijos de Cristiano Ronaldo. ¿Qué fue lo que pasó?

Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, están pasando lo que a ningún padre le gustaría vivir nunca, el fallecimiento de un hijo.

Por: TV Azteca

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