¿A cuánto asciende la fortuna de Canelo Álvarez?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este sábado 4 de mayo el Canelo Álvarez, considerado el mejor pugilista libra por libra del mundo, volverá al ring para enfrentarse a Jaime Munguía, en lo que promete ser un combate trepidante.

Los boxeadores mexicanos buscarán los cinturones de la división de las 168 libras de la IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermedio. La cita será este sábado 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La historia de Saúl "Canelo" Álvarez

En vísperas del combate entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía han surgido dudas y especulaciones sobre la cifra que se embolsará el pugilista mexicano, independientemente del monto oficial. A continuación te decimos a cuánto asciende su fortuna.

¿Cuánto ganará el Canelo Álvarez por su pelea contra Munguía?

No se ha dado a conocer la cifra oficial de la suma que ganará el mejor boxeador libra por libra por la pelea de este 5 de mayo, pero se estima que será de 35 millones de dólares sólo por subir al ring.

¿De cuánto es la fortuna del Canelo? En 2021, el Canelo Álvarez fue puesto en el lugar número cinco de los deportistas mejor pagados del mundo, con un ingreso anual de 110 millones de dólares entre peleas, patrocinios y negocios personales, de acuerdo con información de Forbes.

Con todo eso y más, se estima que el Canelo Álvarez ha logrado amasar una inmensa fortuna que ronda los 290 millones de dólares. Cabe mencionar que en el combate contra Ryder se embolsó 13 millones, mientras que por la trilogía contra Gennady Golovkin ganó más de 100 millones de dólares.

En el combate contra Dmitry Bivol se llevó a casa 15 millones de dólares, más 40 millones ante Caleb Plant y 12 contra Floyd Mayweather. El boxeador mexicano también tiene un restaurante, una línea de ropa y otra de artículos deportivos, gasolineras, una marca de productos de nutrición y otra de bebidas.