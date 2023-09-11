Luego de mucho estrés y presión en la cocina más famosa de México, sólo uno de los tres finalistas fue reconocido por sus platillos cocinados durante la competencia y en esta ocasión, fue Irma Miranda la ganadora de Masterchef Celebrity México 2023, convirtiéndose así en la primera mujer en ganar esta competencia y llevarse el trofeo además de un millón de pesos.

Durante toda la emocionante temporada de MasterChef Celebrity México 2023, los talentosos concursantes Eduardo Capetillo Gaytán, Francisco Palencia e Irma Miranda mantuvieron al público al borde de sus asientos con sus habilidades culinarias y su pasión por la cocina. Aquí puedes conocer todos los detalles y platillos que se presentaron en la Gran Final.

Cada uno de ellos llegó a la gran final de la cocina más prestigiosa de México por méritos propios, demostrando una y otra vez su destreza en la cocina.

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Programa 17 | 3 septiembre | Gran Semifinal de MasterChef Celebrity

¿Quién fue el ganador de Masterchef Celebrity México 2023?

El momento tan esperado llegó cuando se definieron los tres finalistas de MasterChef Celebrity 2023: Irma, Francisco y Eduardo. Sin embargo, los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena tendrán la ardua tarea de elegir al Rey o Reina de la cocina entre estos talentosos competidores. ¿Quién es el afortunado/a?

La noche inició a tambor batiente con los tres participantes dando todo de sí, ya que usaron muchos ingredientes para preparar platillos de primer final, como lo amerita una final en la cocina más famosa de México.

Al final solo uno ganó y el nombre fue el de Irma Miranda, quien levantó el trofeo y obtuvo un millón de pesos.

¿Con qué platillos ganó la final de Masterchef Celebrity?

La gran final de MasterChef Celebrity México 2023 promete ser un festín culinario inolvidable. Los platillos presentados estarán llenos de amor, pasión y determinación, reflejando el arduo trabajo y la dedicación de los finalistas. Cada uno de ellos se esforzará al máximo para crear platillos perfectos que buscarán conquistar el exigente paladar de los jueces. Pero, ¿cuál fue el plato ganador?

La ganadora Irma Miranda dominó todas las pruebas, la primera entregando un platillo que tuvo tuétano, posteriormente en el plato fuerte preparó un pescado con salsa de pistache. Para finalizar, un pan de elote como postre le dio la victoria.

¿Quién quedó en segundo y tercer lugar?

A pesar de que solo uno de los finalistas será coronado como el ganador de la temporada, el segundo y tercer lugar también recibirían el reconocimiento que merecen. Llegar a la final en MasterChef Celebrity no es tarea fácil y todos los competidores demostraron su valía a lo largo de la competencia.

Paco Palencia y Eduardo Capetillo Gaytán, al final, completaron el podio como segundo y tercer lugar.

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¿Cuándo y dónde ver la gran final de MasterChef Celebrity?

Todas las emociones de la gran final de MasterChef Celebrity, las podrás ver este domingo 10 de septiembre en punto de las 20 horas, todo por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca EN VIVO.