¿Elena Larrea estaba preparada para morir? Este mensaje lo revela

La modelo y activista de los derechos animales, Elena Larrea, murió el pasado 19 de marzo a la edad de 30 años, derivado de una trombosis pulmonar, la cual habría sido consecuencia de una cirugía estética.

“Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia, quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15.30 horas, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón. Desde Cuacolandia, sentimos muchísimo su pérdida”, versa el comunicado.

¿Cómo despidieron a Elena Larrea?

El funeral de Elena Larrea se llevó a cabo en privado; sin embargo, en redes sociales se filtraron algunas imágenes del último adiós de la modelo, al cual acudieron amigos, familiares y seres queridos, pero sobre todos sus caballos rescatados.

A través de sus redes sociales, Elena Larrea encontró soporte y apoyo para sus diversos proyectos, entre ellos “Cuacolandia”, el refugio para caballos rescatados, perros, burros, mulas y demás animales.

¿Elena Larrea estaba preparada para su muerte? Es bien sabido que nadie tiene la vida asegurada y, aunque Larrea era muy joven (30 años), tal parece que también estaba preparada para el día de su muerte, pues siempre mostró temple para afrontar los problemas.

En una de las tantas sesiones que realizó son sus caballos compartió un conmovedor mensaje relacionado con el día de su muerte: “Sólo pido que cuando la muerte me lleve, todos mis caballos que ya no están, me estén esperando para pasar la eternidad juntos”.

¿Qué sucederá con su refugio de caballos?

Sin duda alguna su muerte ha resonado con fuerza en redes sociales donde miles de internautas le han enviado sus oraciones a la familia de Elena Larrea, de igual forma, le desearon que sus caballos la reciban en el cielo y la guíen hacia la vida eterna.

Aunque sigue siendo una incógnita lo que pasará con Cuacolandia, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes publicó en su cuenta de “X” que garantizará el resguardo de cada uno de los ejemplares que se encuentran en el lugar.