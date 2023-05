¿Cuál es el signo del zodiaco más goloso?

Cada uno de los signos del zodiaco tiene diferentes personalidades, hobbies y gustos, por lo que no es difícil que algunos sean similares entre sí, un ejemplo es la comida. No hay nadie que se pueda resistir a un delicioso platillo o postre pero estos signos son los que se destacan por ser los que no tienen límites a la hora de comer.

Horóscopos del mes de mayo de 2023 con Padme Vidente

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 3 signos del zodiaco que nunca pierden su chispa infantil?

¿Cuáles son los signos zodiacales más glotones?

Los Aries son conocidos por ser mañosos con su comida, por lo que tienden a cumplirse antojitos con comida chatarra y nada de cosas saludables. Entre sus ingredientes favoritos se encuentran el queso, las harinas, la carne, papa, embutidos, entre otros.

Géminis, por su parte, es un signo del zodiaco que prefiere más los alimentos dulces para compensar su variable cambio de ánimo. Si estás pensando en qué postre regalarle a un Géminis puedes estar tranquilo porque todos son de su agrado, así que no habrá problema con que diga que no.

Tauro literalmente aplican la frase ‘comen como toros’. Sus alimentos favoritos son los que suelen consumir en lugar de probar variados platillos. Les gusta comer con tranquilidad y tener en su mesa todo lo necesario para que no haga falta nada y se coma en abundancia.

Cáncer es, en definitiva, el rey de los golosos. A pesar de ser quisquillosos con sus alimentos se consideran de buen diente. Desde pequeños fueron acostumbrados a la comida hogareña por lo que esta es una costumbre que prevalece en ellos.

Te puede interesar: ¿Qué signos del zodiaco van a tener mucho caos en mayo?

¿Cómo pueden controlar su apetito estos signos zodiacales?

Lo más importante para estos signos zodiacales es reconocer que su gusto por la comida en exceso tiene relación con algún problema derivado del estrés o la ansiedad por lo que deben aprender a limitarse en cuanto a el consumo de alimentos. Es propósito no es dejar de comer lo que nos gusta pero sí hacerlo en cantidades menores y no tan frecuentemente, así como incluir una rutina de ejercicio diaria y 2 litros de agua durante el día.