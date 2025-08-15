5 datos curiosos de “El Valet”, la película de Eugenio Derbez que podrás ver totalmente gratis en Azteca UNO

Este domingo llega a la señal de Azteca UNO “El Valet”, una comedia romántica protagonizada por Eugenio Derbez que te hará reír y te conmoverá por igual. Es apta para toda la familia y tiene un importante mensaje por compartir.

Trata sobre “Antonio”, un hombre latino que trabaja estacionando coches en Beverly Hills, y casi por accidente termina fingiendo una relación con una famosísima actriz que no podría ser más diferente a él.

A continuación te contamos algunos datos curiosos sobre esta cinta, que se estrenará el 17 de agosto a las 8:15 pm, por Azteca UNO.

Curiosidades de “El Valet”, la película de Eugenio Derbez que llega a Azteca UNO

Crédito: Mezcalent

1. Es la última película de Carmen Salinas

“El Valet” fue la última producción cinematográfica que contó con la participación de Carmelita Salinas, en el papel de “Cecilia”, madre de “Antonio”.

2. Eugenio Derbez fue productor

El comediante mexicano lleva más de una década abriéndose paso exitosamente en Hollywood, como actor y productor. En “El Valet” fungió como ambos, por lo que tuvo gran control creativo.

3. Habla sobre la experiencia de los migrantes latinos

Para Eugenio, hacer esta película fue una oportunidad de mostrar una visión menos común sobre las comunidades latinas en Estados Unidos. A diferencia de muchas series y películas, aquí los personajes latinos no están involucrados con el crimen; es una historia con un protagonista multidimensional que busca superarse a base de trabajo honesto.

Hay mucho talento latino en la película. Además de Eugenio y Carmen, participaron Armando Hernández (quien interpretó a Julio César Chávez en su bioserie), Amaury Nolasco ("Fernando Sucre” en “Prison Break") y Carlos Santos.

4. Una faceta distinta de Samara Weaving

Quien protagoniza la película junto a Eugenio Derbez es Samara Weaving, actriz australiana que ha participado en producciones que fusionan la comedia y el terror, como “La Niñera” y “Ready Or Not”. Es decir, tiene experiencia haciendo reír pero en “El Valet” puedes verla dentro de una trama más amigable y familiar.

5. Es un remake

La trama está basada en una película francesa filmada en 2006, pero aquí se aborda desde un punto de vista mucho más cercano a nuestra cultura.