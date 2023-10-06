Estos signos atraerán dinero durante la lluvia de estrellas dracónidas

Los fenómenos astronómicos no pueden faltar a lo largo del año y durante octubre podremos disfrutar de algunos de ellos, empezando por la lluvia de estrellas dracónidas, la cual será visible del 6 al 19 de octubre; sin embargo, su clímax será el sábado 7 de octubre por la noche. Este fenómeno influirá directamente en diversos signos del zodiaco, ya que algunos de ellos atraerán la riqueza durante este evento astronómico.

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Algunos signos se verán beneficiados con la lluvia de estrellas dracónidas, ya que durante estos días se levantarán con el pie derecho y atraerán la fortuna a sus vidas. A continuación te decimos qué signos se verán afectados de forma positiva por este impresionante evento astronómico.

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¿Cuál es el origen y significado de la lluvia de estrellas dracónidas? La lluvia de estrellas dracónidas tiene su significado en la constelación de Draco, también “Dragón”. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estos meteoros se desarrollan durante el movimiento de traslación de la Tierra y relucen cuando pasa por un anillo que contiene fragmentos del cometa 21p/Giacobini-Zinner.

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¿Qué signos atraerán la riqueza en la lluvia de estrellas dracónidas?

Tauro

El primer signo que atraerá la riqueza durante la lluvia de estrellas dracónidas de octubre es Tauro, ya que se caracteriza por su forma de superar los obstáculos que se le presentan en la vida. Además de que es práctico y honesto, pero también le encanta darse algunos lujos extravagantes, por lo que se esfuerza y hace todo lo posible porque le vaya bien.

Cáncer

Dentro del listado también se encuentra Cáncer, signo que atraerá el dinero durante la lluvia de estrellas dracónidas, puesto que es propenso a generar más recursos que los demás, debido a las fuertes conexiones que entabla. Este signo cuenta con un círculo social bastante extenso, mismo que le permite abrirse paso en el ámbito profesional y personal.

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Leo

El tercer singo que atraerá la riqueza durante la lluvia de meteoros es Leo. El rey de la selva es un maestro para negociar, es por eso que los mejores puestos se le dan de maravilla porque es justo ahí donde pueden explotar todo su potencial. Además de eso, este signo es bastante seguro de sí mismo, eso lo transmite a los demás y eso le permite cerrar grandes negocios lucrativos.

