Estos días faltan para la Luna de la Cosecha: ¿cuándo aparece y por qué se llama así?

Los eventos astronómicos suelen ser espacios especiales para muchas personas que consideran estos momentos como importantes en el calendario. Y es que el espectáculo que ofrece el cielo estelar se convierte en algo que no debe pasar desapercibido. Por eso, a finales de septiembre ya se tiene perfectamente ubicada la Luna de la Cosecha, que tiene mucho por aportar para fotógrafos o fanáticos… mientras se recuerdan años de tradiciones históricas.

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¿Cuándo sucederá y por qué se le llama la Luna de la Cosecha?

De manera breve se indica que la Luna de la Cosecha es la luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Es decir, ese día el satélite natural del planeta brilla con todo su esplendor, indicando también la llegada de fechas importantes para muchos pueblos en el hemisferio norte. Por ello, debes entender que será el próximo 26 de septiembre, cuando esto suceda en el cielo en esta parte del mundo.

Esta luna tiene una tradición muy importante en las historias de muchos sitios. Se le denomina como la Luna de la Cosecha, porque en la antigüedad donde no existía electricidad, el esplendor de la luz en plena noche permitía que muchas personas pudieran seguir cosechando el fruto de la tierra aún cuando el sol ya se había escondido.

Entonces, en resumen, se entiende que es luna llena y tiene un mote especial por lo que representó para muchas comunidades a lo largo de la historia. En México precisamente llega con el cambio de estación y se espera como un fenómeno que en general es impresionante de observar. Por eso se recomienda buscar un espacio ideal, esperando que se pueda ver en el lugar donde te encuentres.

@tvaztecajalisco ¿Cuándo será la próxima luna llena? 🌕✨ La #LunaDeLaCosecha iluminará el cielo este 26 de septiembre y podrá observarse a simple vista al anochecer. 🔭🌌 #LunaLlena #Astronomía #Septiembre #CieloNocturno #México ♬ sonido original - Tv Azteca Jalisco

¿Por qué se ponen nombres especiales a a las lunas... como la Luna de la Cosecha?

Todo tiene una explicación histórica o de tradición. Al ser eventos bastante significativos, es común que se les bautice de cierta forma. Como ya se indicó, la Luna de la Cosecha se denominó así por las labores que salían beneficiadas, tal como la recolección de maíz, frijol y otros cultivos. Además, desde el ámbito estético, siempre llama la atención una luna llena, pues se observa enorme y con tonos dorados o anaranjados. La ilusión óptica, incluso, hace que veas un satélite de más tamaño.