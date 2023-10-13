¿Cuándo despegará la misión Psyche que irá hacia un asteroide metálico?

Las investigaciones espaciales no cesan y próximamente despegará Psyche, la primera misión que tendrá como objetivo estudiar un asteroide rico en metales que se encuentra escondido dentro del cinturón de asteroides.

La misión Psyche llevará una sonda espacial al asteroide metálico del mismo nombre que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Expertos aseguran que este no es solo un trozo de roca flotando en el espacio, sino podría ser el núcleo expuesto de un antiguo planeta.

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¿De qué está compuesto el asteroide Psyche? Este asteroide metálico está compuesto de metales como hierro y níquel. Debido a su enorme tamaño, de más de 200 kilómetros de diámetro, podría tratarse de uno de los asteroides más valiosos del sistema solar.





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¿Qué llevará la nave espacial Psyche?

Como mencionamos anteriormente, la misión Psyche buscará examinar el asteroide del mismo nombre, por ello la nave espacial estará equipada con propulsión eléctrica solar, un captador de imágenes multiespectral que proporcionará información sobre la composición mineral de Psyche, así como su topografía, un magnetómetro y un espectrómetro de rayos gamma y neutrones para determinar los elementos químicos que componen el asteroide.

El equipo científico también hará uso de un sistema de telecomunicaciones para analizar las ondas de radio con las que se comunica la nave, esto les permitirá a los científicos medir cómo este objeto afecta la órbita del vehículo, que a su vez les permitirá determinar la rotación, masa y campo gravitatorio.

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¿En qué consistirá la misión Psyche?

La nave espacial Psyche de la NASA viajará 3 mil 540 millones de kilómetros desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, hasta el asteroide del mismo nombre que se ubica entre Marte y Júpiter y su misión será aprender más sobre este objeto:

“Con un resplandor azul proveniente de sus propulsores y propulsado por una par de enormes paneles solares, el orbitador utilizará su carga útil de instrumentos científicos para aprender más sobre el asteroide Psyche”, dijo el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA (JPL-NASA).

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Científicos de la NASA aseguran que el asteroide Psyche tendría un centro rico en metales, lo que “podría proporcionar una ventana única a la historia de las colisiones violentas y la acumulación de materia que crearon planetas como el nuestro”. El asteroide Psyche podría revelar misterios sobre el origen del sistema solar.

¿Cuándo se lanzará la misión Psyche?

La NASA y SpaceX tenían contemplado el lanzamiento de la misión Psyche, para este jueves 12 de octubre; sin embargo, las condiciones climáticas no lo permitieron, por lo que se recorrió a mañana:



¿Cuándo? : viernes 13 de octubre.

: viernes 13 de octubre. ¿Hora?: 07:30 horas (tiempo del centro de México).

07:30 horas (tiempo del centro de México). ¿Dónde?: Centro Espacial Keneddy (Florida).

(Florida). ¿Dónde verlo?: En el canal de NASA o a través de su canal de YouTube.