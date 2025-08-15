Mario Bautista: El video de su rutina de ejercicio para aumentar musculo para su debut como boxeador
Te compartimos la rutina de ejercicio de Mario Bautista para aumentar su volumen para su primera pelea profesional como boxeador.
Instagram: @mariobautista
Mario Bautista se suma a la fila de celebridades que incursionan en el mundo del deporte. El cantante se enfrentará en una pelea contra Westcol en un combate de boxeo de exhibición.
Este duelo deportivo Supernova: Orígenes se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, donde las emociones estarán a flor de piel.
Para participar en la categoría peso wélter, Bautista aumentó alrededor de cinco kilos y para llegar a este objetivo, siguió un régimen de entrenamiento en el que estuvo enfocado cuatro horas y media diarias de entrenamiento.
En este video te mostramos parte de su entrenamiento.
