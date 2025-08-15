Mario Bautista: El video de su rutina de ejercicio para aumentar musculo para su debut como boxeador

Mario Bautista se suma a la fila de celebridades que incursionan en el mundo del deporte. El cantante se enfrentará en una pelea contra Westcol en un combate de boxeo de exhibición.

Este duelo deportivo Supernova: Orígenes se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, donde las emociones estarán a flor de piel.

Para participar en la categoría peso wélter, Bautista aumentó alrededor de cinco kilos y para llegar a este objetivo, siguió un régimen de entrenamiento en el que estuvo enfocado cuatro horas y media diarias de entrenamiento.

En este video te mostramos parte de su entrenamiento.

