Este es el límite de alcohol permitido para no ir al ‘Torito’

El pasado jueves 30 de noviembre se comenzó a implementar el programa “si tomas, no manejes” en la CDMX, también conocido como alcoholímetro, el cual se pone en marcha todos los años durante la temporada navideña.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el dispositivo “si tomas, no manejes” operará las 24 horas del día, hasta el próximo 7 de enero de 2024. Estará ubicado en diferentes puntos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde revisarán a los automovilistas con el fin de evitar accidentes provocados por el consumo excesivo de alcohol.

Te puede interesar: Virus sincicial: ¿Cuáles son los síntomas y cómo cuidarse?

¿Cuál es el límite permitido de alcohol? El Reglamento de Tránsito de la CDMX, señala en su artículo 50, las cantidades máximas de alcohol en la sangre permitidas para poder manejar, así como las sanciones que se implementarán en caso de incumplimiento.

En el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se menciona que está prohibido conducir cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a los 0.8 gramos por litro o en aire espirado mayor a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

También te puede interesar: Virus del Nipah preocupa a las autoridades sanitarias: ¿Qué es y cuáles son los síntomas?

“Los conductores de vehículos motorizados a quienes se les encuentre cometiendo actos que violen las disposiciones del presente Reglamento o que muestren síntomas de que conducen bajo los efectos de alcohol o narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, están obligados a someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, cuando lo solicite la autoridad competente.

En caso de que se certifique que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se encuentre en estado de ebriedad o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir, sin menoscabo de lo estipulado en la Ley y demás reglamentos aplicables, en tanto que el vehículo será remitido al depósito vehicular, salvo que se encuentre dentro de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 68 de este Reglamento".

Te puede interesar: ¿Qué es el virus sincicial y por qué afecta a los niños durante el invierno?

#ConduceSinAlcohol | Conoce el proceso que debes llevar a cabo al concluir con tu sanción por no pasar la prueba del #Alcoholímetro. #SiTomasNoManejes 🚘🥴🚫 pic.twitter.com/7uPR4Y5JJx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 7, 2023

¿A cuánto alcohol equivale?

Traducido en cervezas, el límite son dos y media en hombres (considerando una complexión de entre 70 y 80 kilogramos), mientras que las mujeres no pueden tomar más de una y media (contemplando un peso de entre 50 y 60 kilos). En lo que respecta a vinos y licores, la cantidad dependerá del destilado; sin embargo, lo recomendable es no excederse de dos copas antes de conducir.

