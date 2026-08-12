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Qué significa la palabra Coyoacán; así nació el nombre de uno de los barrios más famosos del país
El origen de este sitio se remonta a la época prehispánica y conserva un significado ligado al náhuatl
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