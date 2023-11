Virus sincicial: ¿Cuáles son los síntomas y cómo cuidarse?

El invierno todavía no inicia y ya se está dejando sentir en diversos estados del país, esto debido a la presencia de diversos frentes fríos, mismos que han provocado un descenso en la temperatura y algunas lluvias. Ante esto, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) emitió un aviso ante el aumento del virus sincicial respiratorio durante esta temporada estacional.

El aviso fue lanzado después de que se observara un incremento de casos de virus sincicial, el cual afecta principalmente a menores de un año, niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años. De acuerdo con el Sinave, las entidades en las que se han registrados más casos de hospitalizaciones por este virus son el Estado de México y Ciudad de México. Afortunadamente no se registran defunciones por esta enfermedad.

Cabe mencionar que esta es una de las enfermedades respiratorias más comunes durante la temporada invernal, es por eso que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se mantiene alerta. México no se encuentra dentro de los países con más casos registrados del virus sincicial; pero sí Argentina (mil 277), Chile (813), Estados Unidos (614) y Colombia (418)

¿Qué es el virus sincicial?

De acuerdo con Mayo Clinic, el virus sincicial respiratorio o VSR provoca infecciones en los pulmones y en el aparato respiratorio. Este se presenta principalmente en niños, sobre todo entre los 0 y 2 años de edad, aunque también puede afectar a adultos.

¿Cómo se contagia el virus sincicial?

Es un virus común ARN de la familia Paramyxoviridae que se transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias o del contacto con objetos contaminados por secreciones respiratorias de la persona enferma.

El periodo de incubación del VSR es de cuatro a seis días después de la infección. Los enfermos pueden contagiar a otros hasta dos días antes de presentar síntomas, pero si se trata de bebés el virus se puede transmitir hasta cuatro semanas después de dejar de presentar síntomas.

¿Cuáles son los principales síntomas? Los principales síntomas del virus sincicial son:

Tos.

Estornudos.

Escurrimiento nasal.

Reducción del apetito.

Sibilancias en el pecho.

Fiebre.

Secreción nasal.

Sin embargo, los bebés de hasta seis meses pueden presentar una sintomatología diferente: irritabilidad, menor actividad, dificultad para respirar, ingesta reducida de líquidos, apnea. El virus sincicial es la causa más común de bonquilitis, neumonía e infección del tracto respiratorio inferior.

¿Cómo tratar el virus sincicial?

Este virus casi no se trata, pues no es considerado grave, por lo que lo más recomendable es mantener a los infectados bien hidratados y con una dieta rica en vitamina A y C.

De igual forma, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, recomendaron no darles aspirinas a los menores de un año, pero sí administrarles medicamentos pediátricos para tratar la fiebre y la tos.

Para evitar la propagación del virus se recomienda permanecer en casa en caso de presentar síntomas, mantener los espacios ventilados, cubrirse al toser o estornudar, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse la cara, evitar el contacto con otras personas y limpiar las superficies comunes.