¿Pensionados del IMSS reciben pago doble de aguinaldo en 2023?

Varias preguntas hay respecto al tema económico, más ahora que se acerca el último mes del año, donde la mayoría tiene un ingreso extra. Por eso, es que vale la pena explicar, dentro de esta premisa, si los pensionados del IMSS reciben pago doble de aguinaldo este año.

Pensionados del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), estarían ante la posibilidad de disfrutar de un buen beneficio, algo que sin duda sería una muy buena noticia. Agreguemos también que, esta franja de la población siempre necesita de todos los apoyos que estén a sus disposición.

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¿Los pensionados del IMSS reciben pago doble de aguinaldo?

Lamentablemente no, por ahora no hay una respuesta positiva ante este tema. La razón radica en que en agosto, dentro del Poder Legislativo se presentó la propuesta de reforma que aspira a que el aguinaldo pase a ser de 30 días en vez de los 15 que rigen en la actualidad.

Esto es algo que tiene mucho sentido, si consideramos que esta situación no se ha actualizado desde hace 50 años, por lo que todos los mexicanos están a la espera de la aprobación de la reforma.

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Ahora bien, por ahora esto no se ha implementado y está pausado por el momento, es decir detenido y sin el tratamiento legislativo correspondiente. De todos modos, suponiendo que esto sea realidad, vamos a contarte los requisitos necesarios para poder acceder a este doble aguinaldo: ser trabajador activo, pertenecer al sector privado y cumplir un año o más dentro de la empresa.

Finalizamos expresando que, por lo pronto no queda otra alternativa a seguir esperando a que haya buenas noticias.

