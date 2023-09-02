Los cuarzos juegan un papel importante en el mundo espiritual y astrológico, ya que sirven para limpiar malas vibras, también para atraer el amor, la prosperidad e incluso la buena salud y el éxito. Sin embargo, otra de sus funciones es la protección. En esta ocasión, nos centraremos en el significado del cuarzo rojo, sus beneficios y para qué sirve.

¿Qué significa el cuarzo rojo? El cuarzo rojo, es considerado como la piedra del amor y la amistad. Este mineral es un símbolo de lealtad y fidelidad.



Conoce la leyenda de “la pluma”, una historia llena de misterio.

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¿Para qué sirve el cuarzo rojo?

El cuarzo rojo simboliza la energía del fuego, la cual está íntimamente relacionada con la fuerza y la energía interna. Este mineral es ideal para la vitalidad y las vibraciones, pero también para la protección.

Regularmente se usa para aliviar emociones negativas y fortalecer las relaciones interpersonales, además, se dice que sirve para atraer el amor o recuperar las relaciones de pareja que se han acabado.

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¿Cómo activar tu cuarzo rojo?

Los cuarzos son cristales que nos ayudan a protegernos de las malas vibras y energías negativas, por ello, hay que limpiarlos y activarlos. A continuación, te decimos cómo hacerlo.



Déjalo expuesto toda la noche sobre una maceta o cualquier otro recipiente con tierra.

Al día siguiente déjalo expuesto a la luz del Sol

Posteriormente, ponlo a reposar durante 24 horas en un envase con agua y sal

Por último, prográmalo con tu petición

El cuarzo rojo se coloca comúnmente en la habitación, ya sea en alguna mesa o debajo de la almohada. Se cree que entre más grande sea, mayores serán los beneficios.

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El cuarzo rojo, también puede colocarse en la oficina, ya que favorece el rendimiento y la concentración. Por ello se considera un regalo especial.

¿Qué signo del zodiaco puede usar un cuarzo rojo?

El cuarzo rojo puede ser utilizado por Virgo, Tauro y Capricornio, los cuales son considerados de tierra. Estos signos toman sus decisiones basadas en la lógica y gozan de fuerza interna bruta.

