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La cumbia de la vacunación se vuelve viral en TikTok. (VIDEO)

Un grupo de humor de Bolivia reversionó la famosa canción 17 años de Los Ángeles Azules e hizo una canción para las vacunas.

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Escrito por: Laura Zulian | Digital Drive

En medio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, siempre hay lugar para el humor y el arte. Tal es el caso del grupo artístico Chap, pertenecientes a Chaplin Show, que crearon un tema que se ha vuelto viral.

Se trata de la Cumbia de la vacunación, un tema dedicado a las variedad de vacunas contra el Covid-19 y a cómo las personas nos sentimos después de ser inoculados.

Los cantantes son originarios de Bolivia y, como expresan a través de su página web, siempre han tenido como propósito poder contrarrestar situaciones adversas de la mano del humor y de las redes sociales para llegar cada vez a más público.

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El video de la cumbia de la vacunación ya se hizo viral en TikTok y sigue el mismo camino por las otras redes sociales. En la plataforma de videos cortos cuenta con más de dos millones de reproducciones, más de 120 mil likes y cerca de 1500 comentarios.

La cumbia de la vacunación está basada en la canción 17 años de Los Ángeles Azules, que tomaron este tema para modificarlo y dedicarle unos segundos a las vacunas.

“Hay la Johonson, la Pfizer, la Sputnik , ¿cuál duele más? No había sentido sensación así en mi vida”, dice en parte el tema en el que se puede ver a seis cantantes que interpretan y bailan la canción de la vacunación.

Por lo visto, a los usuarios de TikTok les encantó este contenido que buscó una nueva forma de presentar una situación que se está atravesando en todo el mundo.

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