Cynthia de la Vega estará al frente de Miss Universo en México

Presentaron ayer a Cynthia de la Vega, como la nueva directora de Miss Universo México.

En lo personal, me siento sumamente contenta, como les dije, es un nuevo logro para mí, es algo que la vida me ha traído hasta este momento, estuve como bien saben algunos, como directora Miss Nuevo León, en mi estado, durante ya 7 años, la verdad sé cómo hacer los certámenes, ya lo he vivido en el otro lado como reina. Entonces, creo que tengo ya el respaldo para poder estar aquí

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

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¿Qué cambios se van a trabajar en Miss Universo?

De la Vega buscará la inclusión de mujeres trans en esta nueva etapa del concurso de belleza más popular del mundo.

Uno de los cambios principales que a mí me entusiasma mucho, como saben, ahora el certamen ha agarrado un nuevo rumbo, de inclusión, la diversidad, el respeto, características y valores que nos van a regir. Yo estoy cien por ciento de acuerdo que, incluir a todos y hacer parte a todos de este nuevo formato y, pues la idea, es que todos se sientan contentos, a gusto, y que podamos encontrar a la mejor representante de nuestro país

Tiene claro respetar los cuerpos de las personas y no repetir la mala experiencia que ella vivió cuando fue destituida, de un título de reina de belleza.

A mí en algún momento me cortaron las alas y yo creo que ahora, en esta nueva era, lo que yo quiero, junto con mi equipo, las hagamos soñar, vivamos ese sueño con ellas, las impulsemos, las preparemos y que ellas se sientan listas para llevar el nombre de nuestro país en lo más alto

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En este evento, estuvo acompañada de su esposo, nuestro conductor Kike Mayagoitia, quien trató de grabar los mejores momentos de este triunfo, en la vida de su esposa.

