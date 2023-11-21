Edición 2024 de Miss Universo será en México: ¿Cuándo y dónde?

A lo largo de más de 70 años, Miss Universo se ha consolidado como el certamen de belleza más importante del mundo, el cual ha vivido varios cambios a lo largo de su historia. El pasado sábado, vivimos una edición más de este importante evento, donde se coronó Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua.

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¿Dónde va a ser el próximo Miss Universo y quién es la nueva dueña?

Antes de cerrar una noche llena de belleza y mucha elegancia en todos los aspectos, los conductores del evento, dieron a conocer que México, será la sede de Miss Universo 2024. El impactante anuncio, cerró un evento que llenó de glamour la noche.

Actualmente, la duela del certamen de belleza es Anne Jakapong Jakrajutatip, una mujer transgénero de origen tailandés, quien es conocida en el mundo de los negocios por ser una gran activista.

Fue en octubre del año pasado, cuando la empresario compró Miss Universo, por la suma de 20 millones de dólares, todo con el objetivo de hacer que el certamen fuera mucho más inclusivo.

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Algunos de los cambios que vamos a ver en la próxima edición, es que las aspirantes podrán concursar, al tener entre 18 y 28 años cumplidos, hasta el primero de enero del año en que va a ser el certamen.

La nueva dueña del certamen de belleza, ha revelado que Lupita Jones, ya no va a llevar la franquicia en México, aunque la respeta mucho, tienen la intención de renovar todo, buscando que la jóvenes que se postulen, tengan una mayor equidad en el proceso.

