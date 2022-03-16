Así celebró Cynthia Rodríguez el cumpleaños de Carlos Rivera.

Una de las parejas más queridas es la que conforman nuestra querida Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes durante mucho tiempo han mantenido su relación fuera del ojo público.

Sin embargo, durante las últimas semanas la pareja ha demostrado su amor por todo lo alto, tal y como sucedió recientemente, pues nuestra conductora le hizo una dedicatoria a Carlos Rivera con motivo de su cumpleaños 36.

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Cabe recordar que, el pasado 15 de marzo, Carlos Rivera festejó su cumpleaños. Con motivo de la celebración colegas, amigos y fans se tomaron un momento para mandarle una felicitación, aunque el mensaje que más acaparó la atención fue el que realizó su amada Cynthia Rodríguez.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, nuestra querida Cynthia Rodríguez le mandó una tierna y muy amorosa felicitación; además agradeció a Carlos Rivera por ser parte fundamental en su vida.

En la publicación se puede apreciar una fotografía donde está el actor frente a su pastel con una decoración especial por su cumpleaños.

No me alcanzan las 24 horas para festejarte como te mereces, pero si tengo una vida para agradecerle a Dios por ti. Así quiero verte siempre, sonriendo, cumpliendo cada sueño. ¡Feliz cumpleaños, amor mío!

Carlos Rivera agradece las felicitaciones por su cumpleaños

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en una de las parejas más duraderas del medio a pesar de que su vida privada la mantienen muy alejada de las cámaras.

Por su parte, Carlos Rivera también se tomó un momento para mandar un emotivo mensaje de agradecimiento por medio de sus historias de Instagram.

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