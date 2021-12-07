FOTOS | Cynthia Rodríguez, la inspiración de Carlos Rivera.

El cantante Carlos Rivera, quien días atrás dio una serie de conciertos, le dedicó un mensaje muy especial a su novia, Cynthia Rodríguez, además aseguró que quiere formar una familia con ella y en un futuro convertirse en padres.

En una plática exclusiva a Venga la Alegría el intérprete de “Recuérdame” le dedicó unas tiernas palabras a su pareja, quien según dijo, es su mayor inspiración.

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“Toda la inspiración de la música que yo hago viene del amor en general. Siempre he tratado de decir que la música que yo escribo se la pueden dedicar a quien sea; a sus hijos, abuelos, padres o a Dios”, indicó el exacadémico.

“Yo tengo una inspiración muy especial que la tienen ustedes ahí y que la amamos todos. Quien la conoce, no hay manera de que no la ame. Siempre está aquí en primera fila y aquí va a estar”, aseguró Carlos Rivera.

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Por otro lado, en otro programa y previo a su show en la Arena Ciudad de México, fue cuestionado por cuestiones personales de los que rara vez habla y aseguró que sueña con hacer crecer a la familia.

“Ya somos una familia de dos, por ahora, pero soñamos con ser más, por supuesto. Son de esas cosas que son increíbles, es un sueño, pero al final la parte personal es muy importante siempre”, aseveró Rivera.

Por su parte Cynthia Rodríguez confesó que tiene planeado convertirse en madre el próximo año:"El próximo año ojalá, yo sería la más feliz, es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”.

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Por último, Rivera no perdió la oportunidad de agradecerle a los fans por el gran éxito que ha tenido en su carrera: “Es celebrar que los sueños sí se cumplen, pero a veces tardan un poquito en llegar. Es increíble todo lo que ha pasado, y estoy agradecido con la gente que me ha apoyado desde los 17 años. El público es muy fiel”.

