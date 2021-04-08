- 42 años.

- ACTOR, CONDUCTOR Y CONFERENCISTA.

- Originario de la Ciudad de México.

- Con tan solo 15 años comenzó a estudiar temas de nutrición y realizar físico-culturismo; a los 18 incursionó en el modelaje.

- Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

- Ha participado en más de 40 comerciales en USA y México, así como en múltiples desfiles y campañas para diferentes marcas.

- En 2005 se graduó del curso de actuación. En 2008 se incorporó a TV Azteca donde destacó como conductor, imagen y autoridad en temas de salud y ejercicio funcional gracias a sus conocimientos sobre nutrición y deporte así como su experiencia en conducción.

- Posteriormente, participó en diversos programas de televisión como Póker de Reinas, Hechos AM, La Academia, Deporteísmo, Venga la alegría, Los del 7 y Ellas Arriba.

- Actualmente es conductor principal del programa ¨Fit for Life¨ del Canal Claro.

- Además, es imagen fitness y asesor de la empresa INOVA.

- Ha sido conferencista y expositor en diferentes congresos destacando “Lucha contra el cáncer de mama” de Fundación Azteca, “Mujeres de vanguardia” para el gobierno del Estado de México, “Segundo congreso internacional de medicina antiinflamatoria” en Quintana Roo, y semana Tec para el Tecnológico de Monterrey, así como ponente en talleres de alimentación saludable para el IMSS y La Secretaría de Salud. Es escritor del libro “Cambia tu cuerpo cambia tu vida”.