Dani Flow acusa a Nodal de coquetearle a su esposa y presenta pruebas

Una vez más Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán y no es por algo relacionado con su esposa Ángela Aguilar ni con su expareja Julieta Emilia Cazzuchelli, sino por una fuerte acusación de Dani Flow .

¿De qué acusa Dani Flow a Christian Nodal? ‘El Rey del Morbo’ expuso el coqueteo de Christian Nodal a su pareja sentimental, pues el sonorense le habría enviado varios “me gusta” a la novia del polémico y controvertido reguetonero.

En una entrevista compartida en nuestro matutino Venga La Alegría, Dani Flow fue cuestionado sobre las reacciones de Christian Nodal a las publicaciones de una de sus parejas sentimentales.

Al respecto, Dani Flow se mostró molesto por la actitud del esposo de Ángela Aguilar y aseguró que le molestaba que Nodal le diera likes a las fotos de su pareja. El intérprete de “Reggaeton Champagne”, “Domperi”, “Martillazo”, entre otras, aseguró que él hizo lo mismo en las publicaciones que tiene Nodal junto a Ángela Aguilar y su expareja, Cazzu.

“Me encanta la polémica, contentísimo de poder ocupar el lugar de la polémica. Le andaba dando likes a mi esposa, pendientes con eso”, dijo serio y en tono más de broma mencionó: “ningún problema, le picó, le piqué”.

“Me estaba molestando el muchacho, yo quise responder ya con la serie de fotos, con el carrusel de fotos donde salía Ángela Aguilar y Cazzu, y que fue el meme. Eso fue en respuesta a que estaba molestándome con likes, ¿sabes?... A mí si me preguntan les dijo, pero tampoco me gusta hacer escándalo de más”, dijo Dani Flow.

¿Le molesta a Dani Flow que Nodal le dé likes a su pareja?

Dani Flow aseguró que no le afecta en lo absoluto que Nodal le dé likes a su pareja. Así mismo, el reguetonero aseguro que la disputa llegó a su fin después de que el esposo de Ángela Aguilar ya no respondiera a los likes que él le dejó.

“Bueno unos likes tampoco me van a afectar, me molestó y yo soy más molestón, tanto así que ya después no contestó, nada más eso”, sentenció el cantante que en diversas ocasiones ha sido cuestionado por mantener un romance con su esposa y su novia.

Al final, Dani Flow reveló que no siente afinidad por la música de Christian Nodal: “Me gusta más la de Grupo Firme, la verdad”.