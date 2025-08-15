Cazzu publicó este misterioso mensaje después de que Christian Nodal dijo que era mentirosa

La polémica en torno a la relación que hubo entre Cazzu y Christian Nodal sigue a todo lo que da. Esto ya que a más de un año de que hicieron oficial su ruptura, salieron a la luz nuevos detalles de cómo atravesaron este proceso, incluyendo un dardo en el que el sonorense dio a entender que la madre de su hija mintió ante los reflectores.

Lo que nadie vio venir, es que la rapera se defendería muy a su estilo y señalaría al esposo de Ángela Aguilar de “no tener códigos”, algo que pocas veces se ha atrevido a hacer. Y con solo una frase, puso en claro que a estas alturas ya no le preocupa que su expareja pretenda “afectarla” hablando de ella y de sus sentimientos.

“El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé que no sabes nada de la calle, y mucho menos del amor”, se lee en esta storie publicada mediante su cuenta oficial de Instagram.

Instagram / @cazzu En el pasado, Cazzu admitió que sí quedó herida tras terminar su noviazgo con Christian Nodal

Como era de esperarse, que Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, no fue ninguna casualidad que publicara la estrofa de esta canción llamada “Engreído”, la cual estrenó hace un par de meses como parte de su álbum “Latinaje”. Por lo que en redes sociales decenas de internautas señalaron que se trataría de una clara indirecta para el intérprete de “Adiós amor”, considerando que la melodía tiene otras estrofas que serían dedicadas a él.

¿Qué dijo Christian Nodal de Cazzu? Así la llamó “mentirosa” para defender a Ángela Aguilar

Esta explosiva reacción de Cazzu presuntamente habría sido provocada por una entrevista donde Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar nunca fue su amante. En esta conversación con Adela Micha para el programa de YouTube “La Saga”, el cantante de regional mexicano afirmó que el “flechazo” con su actual esposa se dio cuando él ya era un hombre soltero, puesto que su relación finalizó días antes.

Instagram / @cazzu / Archivo de Getty Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar no fue la culpable de su ruptura con Cazzu

Sin embargo, lejos de aclarar su escandalosa historia de amor, aumentaron las sospechas de que la hija de Pepe Aguilar sí podría haberse involucrado con su colega mientras todavía tenía un compromiso. Las pruebas serían que según Nodal, terminó con Julieta en mayo de 2024 y ese mismo mes se casó con Ángela porque sus sentimientos así se lo indicaron.

“Yo, de corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija... pero yo me mega enamoré", apuntó.