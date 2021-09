Una de las mayores sorpresas de MasterChef Celebrity, ¡Daniela Bebeshita!

Hay muchas sorpresas en MasterChef Celebrity, ¡pero la mayor es la de Daniela “Bebeshita” que cocina espectacular! Te contamos.

MasterChef Celebrity se está transmitiendo por primera vez en México, ¡y ha sido un éxito! Pues todos los famosos que están participando tienen mucha chispa, sazón y ya hay rivalidades. ¿Quién ha sido la mayor sorpresa del reality? Te contamos...

Daniela “Bebeshita” la gran sorpresa de MasterChef Celebrity.

Si alguien recibió hate cuando se anunció al elenco de esta nueva versión de MasterChef, fue Daniela, pues muchos pensaban que no tenía nada que hacer ahí, ¡pero calló bocas! En el primer programa durante el reto en parejas, junto a David Salomón no le fue tan bien, parecía que no tenía idea de qué hacer; en el segundo reto en equipo, ayudó en lo posible, pero no logró subir al balcón, y en el tercero que ya fue individual, demostró que tiene mucho que dar, ¡hizo un postre que le gustó a los jueces! ¡Le gustó al Chef Herrera! Sí, hasta él estaba sorprendido, no daba crédito a lo que estaba probando, ya que ella dijo que solo había cocinado postres en su “micro-hornito” de juguete. Pero recibió felicitaciones y dejó con la boca abierta a más de uno.

Para el segundo programa, trabajó en equipo de tres, y es que cuando se dieron indicaciones de que se trabajaría en parejas, ¡nadie la eligió! Al parecer no había hecho amistad con nadie hasta el momento, pero debido a ello, le dieron la oportunidad de elegir con quién estar y obviamente eligió a las famosas que hasta el momento han sido las más fuertes en la cocina, ¡Laura Flores y Stephanie Salas! como era de esperarse, subió de inmediato al balcón salvándose de duelo de eliminación.

Para el tercer programa, nuevamente se fue a duelo de eliminación, tuvo que cocinar un mole que no le salió como quería, contó que había terminado con su pareja, estaba muy triste y desenfocada ¡y estuvo a punto de salir junto con Aristeo y José Joel! Logró salvarse y Matilde quedó eliminada.

Para el último capítulo al aire, ¡nuevamente dejó con la boca abierta a todos! Pues hizo pareja con el árbitro Paco Chacón, ¡y lo hicieron espectacular! Cocinaron conejo, un platillo para cada Chef, sopes para el Chef JoséRa, empanadas para la Chef Betty y tacos para el Chef Herrera. Ganaron el reto y subieron de inmediato al balcón.

Así que Daniela “Bebeshita” está callando bocas en esta nueva aventura, ¿será una de las que llegue más lejos?