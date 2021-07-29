Abogado Xavier Olea confesó por qué abandonó el caso de Daniela Berriel.

Xavier Olea habla sobre el carpetazo del caso de Daniela Berriel.

Hace unos días, Daniela Berriel sorprendió a propios y extraños al declarar que daría carpetazo a la denuncia que interpuso en contra de Eduardo “N”, a quien señaló de haberla violado en marzo del año pasado en una casa de Acapulco, Guerrero.

La joven actriz aseguró que las razones que la orillaron a tomar esta decisión, fue que temía por su integridad y la de su familia, además de que sus abogados habían dejado de trabajar pro bono y ella no podía costear sus honorarios.

Pero, ¿qué dice al respecto Xavier Olea, quien junto con su hermano, eran los defensores de Daniela? El experto lo confiesa para Ventaneando.

Entiendo que es una decisión familiar y que es algo que ella emocionalmente necesita y desea. Hace un par de semanas, derivado de la resolución de la sala que fue contraria y que obligaba a un recurso de amparo, nosotros le pedimos a Daniela juntarnos y platicar

El experto en leyes confesó que se reunió con Daniela Berriel para llevar a cabo la finalización de sus servicios en el caso de Eduardo “N”.

En esa plática les expresamos que nuestro despacho ya no estaba en condiciones de seguir sufragando la atención del asunto

Al presentarse el recurso de amparo, esto implica que este litigio, este proceso penal iba a durar meses o incluso años. Para nosotros era muy complicado seguir sufragando y corriendo con la atención económica del asunto

Y es que, Xavier Olea y su hermano, jamás imaginaron la extensa duración del caso, así como las anomalías en el mismo.

Esa fue nuestra razón, no tenemos otra. Cuando nosotros tomamos el asunto pro bono, por así decirlo, la verdad con ella no lo establecimos, fue de un día para otro y faltó establecer hasta donde llegaba nuestro compromiso

Nunca se estableció qué etapas iba a cubrir y por el otro lado, nunca pensamos que este asunto iba a estar tan viciado

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Xavier Olea aseguró que nunca escondió ningún expediente de Daniela Berriel

Xavier Olea aseguró que dejó muy claras las cosas en la última reunión que tuvo con Daniela Berriel.

Cuando se lo notificamos, evidentemente no le gustó, pero es una decisión que ya estaba tomada. Unos días después de esa reunión, nos comunicó que ella tampoco iba a continuar

Su papá nos pidió copia del expediente, se lo entregamos y con eso terminó nuestra relación

Pero fue la misma Daniela, quien hace unos días, en una entrevista exclusiva con este programa, aseguró que los abogados no le habían entregado completo su expediente, el cual incluía el testimonio en video y a su favor del actor Gonzalo Peña.

No, yo no me he negado a darle a Daniela absolutamente nada. Todo el expediente completo y la carpeta de investigación, la tiene Daniela

El jurista expresa que la actriz mexicana puede encontrar su carpeta de investigación en el Ministerio Público.

Todas las declaraciones de Gonzalo están en esa carpeta de investigación. Yo no estoy reservando ningún tipo de información o documento. Es su expediente y ella tiene derecho

Y si fuera el caso, que no lo es, que no se lo hubiera dado yo completo, ella puede ir al Ministerio Público sola o con abogados a pedirlo. Creo que hay una malinterpretación de alguna circunstancia

Por último, Xavier Olea expresó sus deseos para que Daniela Berriel continúe con el proceso hasta hacerse justicia.

Quisiera que no solo Daniela, sino las autoridades continúen con el proceso y esclarezcan los hechos materia de esta investigación penal

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