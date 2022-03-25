Danna Paola habla sobre el episodio de violencia que vivió con Eleazar Gómez.

Buscando nuevos aires para su música, Danna Paola viajó a Los Ángeles, California, y cuando Ventaneando la encontró saliendo de su hotel, como nunca antes abordó el tema de Eleazar Gómez y los problemas que el actor ha tenido por su conducta violenta con sus exparejas.

Y reveló, de una vez por todas, por qué decidió alejarse de él.

Uno pasa y se deshace de personas tóxicas para celebrar con personas nuevas que llegan. Es utilizar todas las experiencias a favor y compartir experiencias en mi música, siempre lo hago a través de mi música

Danna Paola confiesa que se ha solidarizado con las mujeres a través de la música, tal es el caso de la canción Calla Tú.

‘Calla Tú' es uno de los himnos feministas que más me han ayudado a mí también a trascender en muchas cosas, tanto en la industria, como personal. Estoy rodeada de gente maravillosa, de seres humanos que me apoyan, hombres maravillosos también, eso es maravilloso

Y aunque no confirmó qué tipo de violencia sufrió con Eleazar Gómez, se dijo feliz y agradecida por la nueva etapa personal que atraviesa.

No me gusta recordar cosas que no van conmigo ahora. Estoy súper feliz, agradecida con Dios y con la vida

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Danna Paola manda mensaje a Tefi Valenzuela

Y al cuestionarle si lamenta lo que Eleazar le hizo a su expareja Tefi Valenzuela, y si le envía su solidaridad, comentó.

A cualquier mujer en el mundo. Yo creo que lo más importante es apoyarnos entre nosotras, entre artistas, sea quien sea, lo más importante es saber que hay una mano al lado que puede apoyarte y darte un consejo

Antes de abordar temas polémicos, Danna Paola nos contó los proyectos que tiene en Los Ángeles, California, a donde por cierto, viajó muy acompañada de Alex Hoyer, quien se rumora es su novio desde hace meses.

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