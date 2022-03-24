Vanessa Bauche también demandará a Pascacio López por supuesto abuso sexual.

La denuncia de Vanessa Bauche en contra de Pascacio López, no es solo por acoso laboral, sino también por abuso sexual, así lo confirma a Ventaneando su abogado Arturo Palafox.

El abogado adelanta que el actor podría ser notificado en breve de esta querella en la cárcel, a la que fue llevado a Jalisco, luego de ser vinculado a proceso por la denuncia de violación de Sarah Nichols.

Recuérdese que con ambas actrices compartió créditos en la serie Guerra de Vecinos.

La denuncia conlleva abuso sexual en el sentido en que realiza un acto sexual sin el propósito de llegar a la cúpula

El acto sexual a la señora Bauche, consiste en besarla a la fuerza. También se hablan de delitos en contra de la dignidad humana, esto es por violencia laboral: la forma, los malos tratos que ella, en su momento, sufrió durante el desarrollo de la serie

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Abogado de Vanessa Bauche habla de la demanda a Pascacio

Según el abogado, la agresión ocurrió justamente en medio de las grabaciones de Guerra de Vecinos.

Ella acusa al señor Pascasio de no tener protocolos adecuados, y solicitaba que fueran escenas sin tanto acercamiento y sin besos. Se pactó que no hubieran escenas de besos, pero a la fuerza lo hizo. Sabemos que hubo gritos y manotazos en la mesa

Y confirma, que la producción de la serie no sancionó ni estableció protocolos para remediar la situación en ese momento, aunque luego, sí llevó a cabo una investigación, a cuyos resultados, Vanessa no se le permitió tener acceso.

En el momento en que estuvo ahí la señora Bauche, no vio ninguna política, sanción o protocolo. Tenemos poca información respecto a esa investigación, sabemos que sí hubo una como tal porque intervino un centro especializado

¿Busca Vanesa que Pascasio pague con cárcel el agravio en su contra?

Buscamos lo que se le llama la reparación del daño, que es toda la afectación psicológica derivada de actos de violencia de género. No es un objetivo ver al señor Pascacio en prisión

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