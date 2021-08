La prensa en tiempos de pandemia le provoca ansiedad a Danna Paola.

La cantante contó a través de su cuenta de Instagram el sentimiento que le provoca la prensa y cómo logró escapar de ella con ayuda de Alex Hoyer.

El pasado fin de semana la estrella de la pantalla chica, Danna Paola, viajó a los Estados Unidos para inocularse contra el Covid-19, acto que dejó registrado en su cuenta de Instagram a través de una imagen donde se le ve sentada siendo vacunada.

Al pie de la instantánea la joven pidió a sus seguidores vacunarse contra la enfermedad que le ha arrancado la vida a más de 3 millones de personas a nivel mundial: “Pls vacúnense amigos y sigamos cuidándonos todos”.

Después de ser vacunada, Danna Paola llegó a la Ciudad de México al lado de nada más y nada menos que Alex Hoyer, con quien se ha especulado mantiene un tórrido romance: “Me acabo de encontrar a alguien en el aeropuerto, a él, dijo mientras señalaba a su colega”.

Mientras Danna Paola se encontraba sorpresivamente con Alex Hoyer, a las afueras del aeropuerto Benito Juárez se encontraba la prensa, no precisamente en espera de Danna Paola, sino de cualquier otro famoso.

Danna Paola contó a través de sus historias de Instagram que la seguridad del lugar le comentó que había dos cámaras esperando por ella, lo que de inmediato la llenó de “terror” y explicó que la prensa le provoca ansiedad.

“Mis cuates del aeropuerto de la Ciudad de México me comentan que hay dos cámaras esperándonos”, dijo Danna al tiempo que Alex decía “Quieren que Danna suelte la sopa”.

“Fin de la historia, estoy sudando de la corredera, por tratar de huir de esta situación. La verdad es que me da muchísima ansiedad este tipo de situaciones, yo no puedo, no me gusta que estén encima de uno con el micrófono en la cara, mucho menos en pandemia, o sea, vengo de ponerme la vacuna”, contó.

Asimismo, señaló que tomó la decisión de correr porque tenía que ir a ensayar para un show y ofreció una disculpa: “Disculpen si corrí…”.

Las disculpas de Danna Paola a la prensa las hizo a bordo de un auto que estaba siendo conducido por Alex Hoyer con quien incluso entonó la estrofa de una canción, levantando así nuevamente el rumor de un posible romance...

