FOTOS | Esto dijo Danna Paola de los rumores de violencia por parte de su novio

Luego de los rumores de violencia por parte de Alex Hoyer a Danna Paola, la cantante rompió el silencio, ¡esto fue lo que dijo!

Hace unos días, una revista de chismes lanzó una noticia que se hizo viral, ¡y es que aseguraron que una persona cercana a Danna Paola, dijo que sufría violencia por parte de su actual pareja, Alex Hoyer! Ya que el también cantante, la trataba mal, era inseguro, muy celoso y solo se quería colgar de su fama.

Al parecer, la violencia era emocional, ¡y que incluso la familia y amigos de Danna le decían el típico “amiga date cuenta”! Y tenían temor de que la historia que vivió con Eleazar Gómez se repitiera...

Danna no se quedó callada y contestó a las acusaciones, ¡te contamos qué dijo! Checa las fotos AQUÍ.

Danna se defiende ante declaraciones de violencia

Luego de que la noticia que la revista lanzó se viralizara, Danna Paola no se quedó callada y aprovechó para publicar en su cuenta oficial de Twitter: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió Danna. No dijo si tenía novio o no actualmente, pero dejó claro que ni ahora ni nunca se dejará maltratar por alguien.

¿En qué terminará todo esto? Seguimos atentos a más información.

