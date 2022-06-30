Danna Ponce exhibe mensajes de acoso sexual por parte de Coco Levy.

Este miércoles, la actriz Danna Ponce volvió a la fiscalía para entregar a las autoridades, pruebas que apoyen a la denuncia que por acoso sexual presentó en contra de Coco Levy, entre estas, los mensajes de texto que intercambió con él, recordando el tocamiento indebido del que contó haber sido objeto.

"Vengo con la policía cibernética para que se compruebe que el número al que le envié los WhatsApp sí era de Coco Levy, y se pueda pasar al siguiente paso para cerrar la caperta de investigación", dijo a la prensa.

La joven, de 22 años de edad, reaccionó al mensaje que el hijo de Talina Fernández emitió ayer en sus redes sociales, desacreditando su denuncia.

"Vi el video del señor Coco Levy y me parece penoso que haya metido a su madre para limpiarse las manos. Lo importante ahorita es que sigan saliendo más mujeres y que nos sigamos defendiendo para que este señor reciba su merecido y que se vaya a la cárcel", declaró.

"Me hizo una amenaza de que me iba a demandar; obviamente tengo miedo porque ese señor tiene poder, contactos y porque me siento indefensa", continuó.

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Salen más víctimas de Coco Levy

Danna asegura que al menos 30 mujeres la han contactado para decirle que ellas también fueron víctimas de acoso sexual por parte de Coco Levy, incluso ellas también lo denunciarán.

"Hay actrices que están dispuestas a hablar, va a haber una denuncia mañana. ¿Qué quiero fama? El señor puede decir lo que quiera, lo que importa son las evidencias de todas estas mujeres que se atrevieron a hablar, a estar conmigo y que ahora estamos juntas en esto", dijo.

Sobre la decisión de Talina Fernández de guardar silencio en torno al tema, tal como lo comentó a este programa, Danna Ponce dijo: "La señora fue muy inteligente".

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