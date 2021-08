David Salomón a la cocina más famosa de México, ¡MasterChef Celebrity!

Por primera vez en México, tendremos MasterChef Celebrity, ¡y David Salomón está lista para formar parte de la cocina más famosa de México!

Por primera vez en México, llegará a nuestras pantallas la versión “celebrity” de uno de los realities más importantes, reconocidos y con mayor audiencia de nuestro país, MasterChef México. ¿Quiénes formarán parte de este increíble proyecto? ¡Uno de ellos es David Salomón!

El experto en moda, David Salomón, formará parte de MasterChef Celebrity.

Nuestro querido David Salomón, dejará un ratito los diseños de moda, para deleitarnos con sus platillos en MasterChef Celebrity. ¿Será tan bueno en la cocina como lo es en el mundo de la moda? Muy pronto lo sabremos.

Recordemos que anteriormente, David Salomón estuvo como juez en Mexicana Universal 2018 en TV Azteca, proyecto en donde se elige a la representante mexicana para Miss Universo, y también fungió como juez en Este es Mi Estilo, reality en donde semana a semana criticaba los outfits de chicas amantes de la moda.

Esta vez, ¡estará del otro lado de la moneda! Lo van a criticar a él y estará en un ambiente nada cómodo y desconocido para él, ¡la cocina! ¿Nos sorprenderá con su sazón?

¡Esta emisión, tendrá jueces mucho más exigentes que antes! Que no se tentarán el corazón solo porque los participantes son famosos, ¡se irán con todo! Los Chefs Fernando Stovell, José Ramón Castillo, Adrián Herrera y Beatriz Vázquez evaluarán los platillos de los famosos, ¡qué emoción!

El diseñador dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram: "¡Pues sí! ¡Voy a participar en MasterChef Celebrity con una súper banda! No soy el gran cocinero, PERO haré hasta lo imposible por no envenenar a nadie con mis artes culinarias. Voy con todo a divertirme y a pasarla bien con ustedes, que son lo más importante. ¡Denme amor!” Dijo David.

El estreno de esta increíble versión de MasterChef México, será el viernes 20 de agosto de este año 2021. David Salomón estará compitiendo con otros 9 hombres y 10 mujeres, Aída Cuevas, Alicia Machado, Aristeo Cázares, Dalú, Daniela Alexis, Paco Chacón, Germán Montero, Jorge Aravena, Matilde Obregón, Mauricio Islas, Stephanie Salas, Tony Balardi, William Valdés, José Joel, Javier Vázquez, Jimena “Choco” y Laura Flores. ¿Quién será el bueno en la cocina?

¡Esperen el estreno, estará increíble! Recuerden, viernes 20 de agosto a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

