Gana la lotería con números que vio en sus sueños.

Un hecho impresionante le sucedió a un hombre que terminó obteniendo una enorme cantidad de dinero a partir de ganar la lotería con números que vio en sus sueños.

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El hecho sucedió en Estados Unidos, más precisamente en el estado de Virginia, donde Alonzo Coleman probó suerte en Bank a Million, una dependencia estatal que permite elegir cifras que van del 1 al 40.

Sus participantes pueden ganar desde 21 hasta 5 millones de pesos, luego de impuestos, cantidad que depende de que la persona apueste doble o divida la apuesta de dos o cuatro maneras.

¿Cuánto ganó en la lotería con números que vio en sus sueños? El hombre terminó ganando 5 millones de pesos luego de invertir 2 dólares (poco más de 40 pesos) en los números 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que según dijo, se le ocurrieron en un sueño; además, dividió su apuesta en cuatro partes, según funcionarios de la lotería de Virginia.



El 11 de junio se anunciaron los seis números ganadores, que resultaron ser exactamente los que Alonzo Coleman eligió en su apuesta. Pero, el hombre no sólo apostó por los números de sus sueños, también le hizo caso a su instinto de apostador, que le permitió hacer crecer aún más su premio.



Coleman dividió su apuesta de 2 dólares en cuatro partes, de manera que tenía cuatro conjuntos de números que, usando la función “Juega a tu manera”, le permitieron ganar 250 mil dólares (más de 5 millones de pesos) en uno de sus

conjuntos de números de la lotería.

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Alonzo Coleman contó a los funcionarios de la lotería de Virginia que cuando se enteró de que era ganador de uno de los premios mayores le costó creerlo e incluso ahora que se lo han confirmado, no puede hacerse a la idea.

