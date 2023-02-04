Testigo de la nueva pelea de Alfredo Adame da su testimonio.
Alfredo Adame nuevamente protagonizó una pelea en las calles de la Ciudad de México, por lo que un testigo nos reveló en exclusiva todo lo sucedido.
El altercado que Alfredo Adame protagonizó este jueves ocurrió al exterior de un taller automotriz, cuyos empleados fueron testigos de lo acontecido y fue precisamente uno de ellos, quien relató en exclusiva a Ventaneando lo ocurrido, confirmando que antes de ser atacado, tal como se aprecia en los videos que circularon ayer, el conductor de televisión también repartió golpes a su adversario.
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Estaban dos personas golpeándose, realmente no sabíamos que era el señor Adame, simplemente se estaban golpeando, porque al parecer se ve que traían el problema desde atrás, nada más que como aquí se congestiona el tráfico, aquí fue donde ya no tuvieron salida, ni para atrás ni para adelante, eso fue
¿Qué fue lo que pasó en la nueva pelea de Alfredo Adame?
De acuerdo con el testimonio del empleado, ambos se pegaron con unos palos, pero los dos se lastimaron con los golpes, pero el problema no fue en el lugar, sino que venía de más atrás.
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Lo que vimos eran como unas varas, sí, no sé si este tipo de varas son de autodefensa, lo desconozco, de repente empezaron como a espadazos, cada quien tenía una espada, una vara y bueno, prácticamente los dos se lastimaron como que bajaron ahí el estrés, el calor del malentendido que traían desde atrás, porque se ve que este problema fue circulando, eso fue prácticamente lo que vimos
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Mira, al final el señor Adame cae hacia atrás, posteriormente se levanta, lo que si no me pareció correcto es que todavía lo quisieron agredir, siendo que él ya había dado la espalda y lo único que se escucha es de que ‘Ya estuvo, ya estuvo’, los dos cada quien con su golpe y vámonos, fue el calor del momento y los dos traían golpes, tanto el señor Adame como la otra persona