Denisha | Survivor

- Inició en la tribu Jaguar.

- 38 años.

- CANTANTE Y ACTRIZ.

- Actriz y cantante con vasta experiencia en el mundo del entretenimiento.

- Conformó las filas de talento de TV Azteca, donde fue parte del reality show: La Academia 2011, las telenovelas Quererte Así y Corazón en Condominio, diversos programas unitarios y en La Academia de Venga la Alegría.

- En teatro ha participado en los musicales: El Violinista en el Tejado, Spelling Bee, el musical de Broadway en México, Hairspray México, donde llevó el rol protagónico, entre otros.

- En 2015 formó parte del programa Ellas Arriba de TV Azteca en la sección El Muro de Denisha.

- En 2018 y 2019 incursionó en la conducción con su programa El Chanclazo, transmitido por A+ y también formó parte del elenco de Vaselina de Ocesa Mejor Teatro con el personaje de “Chacha Di Grigorio”.

- Actualmente y desde hace 5 años forma parte del espectáculo Myst MY SOUNDTRACK dirigido por Felipe Fernandez del Paso y Chacho Gaytán.