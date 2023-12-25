Eugenio Derbez tuvo problemas para lograr ser un actor dramático
Eugenio Derbez tuvo que hacer ciertos sacrificios como actor para lograr adentrarse al mundo del drama, ¡así nos lo relató en exclusiva para Ventaneando!
A veces, los actores deben de aprender ciertas cosas para lograr obtener los papeles que desean. Tal fue el caso de Eugenio Derbez, quien tuvo que aprender a fumar en tiempo récord para demostrar que no solo es un gran comediante, sino que también es un maravilloso actor dramático, pues entre eso y aceptar papeles sin paga, fue lo que lo llevó hasta el éxito donde está ahora.