Eugenio Derbez tuvo problemas para lograr ser un actor dramático

A veces, los actores deben de aprender ciertas cosas para lograr obtener los papeles que desean. Tal fue el caso de Eugenio Derbez, quien tuvo que aprender a fumar en tiempo récord para demostrar que no solo es un gran comediante, sino que también es un maravilloso actor dramático, pues entre eso y aceptar papeles sin paga, fue lo que lo llevó hasta el éxito donde está ahora.