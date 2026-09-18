“Alejarme significa salvación mental y espiritual": Aleks Syntek anuncia que se va de México después de supuesto brote psicótico, esto se sabe
El artista de 56 años, Aleks Syntek anunció que se irá de México. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento:
En los últimos días el artista mexicano Aleks Syntek se ha vuelto tema de conversación aunque no precisamente por su música que por varias décadas ha acompañado a sus fans, sino por algunas actitudes y comportamientos erráticos demostrados durante su última presentación en vivo el pasado martes 15 de septiembre.
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Si bien, este tipo de conductas han sido cada vez más frecuentes, esta última vez se hicieron virales a tal grado de que sus mismos seguidores se mostraron preocupados por un presunto “brote psicótico” e incluso el mismo artista de 56 años ha hablado sobre dejar México para su “salvación mental y espiritual".
¿Aleks Syntek se va de México?
Fue este viernes que a través de sus historias de Instagram el cantautor compartió una fotografía de él mismo con la siguiente descripción:
“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”.
Ante esto, sus seguidores han especulado que el artista abandonará el país para darse un respiro de esta racha que en los últimos años ha dado más de qué hablar que de su música y sus mismas presentaciones en vivo.
¿Qué le pasó a Aleks Syntek?
Desde hace años el artista originario de Mérida se ha envuelto en polémicas debido a la manera en que se ha expresado del reggaetón y demás artistas urbanos criticando a los jóvenes por "vestirse como malandros" y quejándose de que la industria premia a gente sin preparación mientras castiga a los verdaderos artistas.
Este tipo de tensiones le han puesto en el ojo del huracán ante las nuevas generaciones que a decir verdad, no se identifican tanto con Syntek y sus 35 años de trayectoria que si bien, ha dado canciones que han conectado con el público, hoy en día luce más alejado de este.