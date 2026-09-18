Novio de Natalia Alcocer reacciona a la OFENSA de Kevyn Contreras en La Granja VIP: esto dijo

Aunque hasta ahora se ha mantenido al margen de los conflictos entre sus compañeros, Natalia Alcocer explotó contra Kevyn "Bicolor" en La Granja VIP y ya dejó claro que no piensa tolerarle faltas de respeto. Y además del apoyo que le brindaron los Granjeros por esta incómoda situación, Michael Cohn, su novio y uno de sus mejores amigos, también la respaldó y demostró que piensa defenderla cuando sea necesario.

A través de una historia publica en su cuenta de Instagram, Michael reposteó el comunicado oficial de "La Vikinga" y puso en evidencia que está muy al pendiente de lo que le pasa. De modo que le dio la razón a la frase de "si el papá de mi hija te viera, te parte la cara", que Natalia le dijo a Kevyn para hacerle comprender la gravedad de lo que pasó.

"Los límites no son opcionales, se respetan. Poner un alto ante una falta de respeto no es exagerar, es cuidarse. Hoy la están cuestionando, diciendo que fue su culpa lo que 'Bicolor' le hizo. Eso no es justo, nadie debe cargar con las acciones de otra persona. Ayer 'Bicolor' lloró y Natalia lo abrazó, lo apoyó sin juzgarlo. ¿Por qué la doble moral? Natalia también tiene derecho a llorar. Te queremos, sigue defendiendo tus límites. No estás sola", se lee en esta historia.

Michael Cohn apoyó a Natalia Alcocer tras un problema en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Quién es el novio de Natalia Alcocer?

Actualmente, Natalia Alcocer mantiene una relación bastante peculiar con Michael Cohn, el padre de su hija Elena, que tiene apenas tres años de edad. Y es que tal como ella misma ha compartido en La Granja VIP, los unen sentimientos muy fuertes, a pesar de que han tenido problemas y han llegado a separarse por considerar que son mejores como padres que como pareja.

Natalia Alcocer tiene una hija con Michael Cohn|ESPECIAL

Él es un modelo y empresario venezolano, al que habría conocido desde tiempo atrás y con el que logró consolidar una linda familia junto a las 3 hijas que tiene de su matrimonio anterior. Tanto así que ahora que "La Vikinga" está lejos de su familia por este proyecto profesional, él sigue conviviendo con las niñas y comparte en redes sociales los divertidos momentos que pasan.

¿Qué le hizo Kevyn Contreras a Natalia Alcocer? Esto pasó en La Granja VIP

El pleito entre los Granjeros se desató la noche del jueves 17 de septiembre, justo antes de que iniciara la dinámica de la tierra para el Juego por la Salvación. De acuerdo con la versión de Natalia Alcocer sobre su altercado con Kevyn "Bicolor" en La Granja VIP, todo pasó porque ella le pidió ayuda para acomodarse la pañoleta de la cabeza y fue ahí que el comediante le hizo un gesto vulgar que la ofendió, sobre todo porque considera que nunca le ha dado este tipo de confianzas.