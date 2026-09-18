Manualidades: así de fácil puedes hacer la casa de Bingo y Bluey con cartón

Bingo y Bluey se han transformado en uno de los personajes más queridos por los niños por lo que buscan tenerlos presentes en todos los ámbitos de su vida. En esta oportunidad te vamos a contar cómo les puedes armar la casa con cartón.

¡Así se vivió la presentación de la tercera temporada de Dra. Lucía!

Esta es una gran idea ya que puede convertirse en un escenario ideal para crear grandes aventuras. Para lograrlo necesitas de una caja de cartón, algunos elementos fáciles de conseguir y un poco de creatividad.

¿Cómo crear la casa de Bingo y Bluey?

Para esta manualidad necesitas aprovechar una caja grande como estructura principal y decorarla con colores de la serie. Bluey y Bingo son dos hermanas que disfrutan especialmente de los juegos de imaginación, por lo que una casita puede servir como escenario para inventar nuevas historias.

Materiales necesarios:



Una caja grande de cartón.

Cartulina o papeles de colores.

Tijera y pegamento.

Marcadores.

Regla y lápiz.

Pintura al agua, si se quiere agregar más detalles.

El primer paso es abrir la puerta y algunas ventanas en el cartón. Luego si se desea se puede sumar un techo, las paredes y pequeños elementos decorativos. Por último, los chicos pueden completar la casa con dibujos de Bluey, Bingo y sus juguetes favoritos.

Esto puede llevar a un juego familiar ya que cuando esté terminada la casa se pueden inventar personajes, habitaciones y situaciones nuevas para sus juguetes. Con imaginación se pueden crear grandes escenarios para la diversión de todos.

Esta es una gran diversión.|Pinterest

¿Quiénes son Bingo y Bluey?

Bluey y Bingo son dos hermanitas que pertenecen a la serie Bluey. Las cachorritas pertenecen a la raza Blue Heeler y viven junto a sus padres, Bandit y Chilli. Ellos se han ganado el cariño de todos los niños.

Bluey es divertida, curiosa e imaginativa por lo que crea grandes aventuras. En cuanto a Bingo es más tranquila y sensible, pero también acompaña en la imaginación a su hermana.