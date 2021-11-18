Se reporta “enferma” para ir a partido; su jefe la ve en las cámaras del estadio.

Una chica llegó a un grado de fanatismo en el que fue capaz de reportarse enferma, todo para poder ir a un partido. Lo que nunca se esperó es que su jefe la viera en las cámaras del estadio.

Este 16 de noviembre hubo un encuentro de baloncesto entre los equipos Golden State Warriors y Brooklyn Nets. Por ello, una joven compartió por medio de su cuenta de TikTok un video en el que detalla cómo mintió para poder ir y cómo la descubrió su jefe.

Desafortunadamente, la "enferma" fue vista por su jefe en las cámaras del estadio donde se realizó el partido, quedando al descubierto su mentira.

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¿Cómo fue descubierta la "enferma"?

La "enferma" dijo que al día siguiente del partido abrió su correo electrónico y tenía un e-mail de su jefe que incluía una imagen de ella captada por las cámaras del estadio en el encuentro deportivo.

Algunos internautas dijeron que no fue correcto decir la mentira, pero otros coincidieron en que “lo que ella haga cuando no asiste a trabajar no es asunto del jefe”.

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