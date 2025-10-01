Ayuda a prevenir el Alzheimer y Parkinson y más enfermedades: Cosas que debes de saber en el Día Internacional del Café

Este 01 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una bebida que une a todo el mundo sin importar la región, tipo o cantidad, pues hay quienes aseguran que es una parte importante de su día a día y aquí te diremos algunos beneficios que puede traer a ti el beber café de manera constante.

De los tipos de cafés más óptimos según la ciencia son el café filtrado, el cuál se prepara con filtro de papel y que retiene aceites que pueden elevar el colesterol; el café espresso, popular por ser el más concentrado, pero en menor volumen; el café hervido o de prensa francesa, el cuál contiene más cafestol y kahweol, que pueden subir el colesterol LDL si se consume mucho y por último pero no menos importante, el café soluble, el cuál tiene menos cafeína y antioxidantes que el café molido.

¿Cuáles son los beneficios de tomar café de acuerdo a la ciencia?

Buenas noticias para los y las fanáticas del café, pues beberlo de manera moderada podría traer estos beneficios a tu vida:



Llenarte de energía y mejorar tu concentración: La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo cuál mejora el estado de alerta, la memoria a corto plazo y a su vez la capacidad de concentración.

La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo cuál mejora el estado de alerta, la memoria a corto plazo y a su vez la capacidad de concentración. Rendimiento físico: La ciencia respalda que al beber café, aumenta la liberación de adrenalina, lo que podría mejorar la resistencia y el rendimiento deportivo.

La ciencia respalda que al beber café, aumenta la liberación de adrenalina, lo que podría mejorar la resistencia y el rendimiento deportivo. Antioxidantes: Esta bebida natural es rica en antioxidantes, sobre todo en los polifenoles, compuestos que ayudan a reducir la inflamación y a combatir el daño celular.

Esta bebida natural es rica en antioxidantes, sobre todo en los polifenoles, compuestos que ayudan a reducir la inflamación y a combatir el daño celular. Protección cerebral: Estudios recientes señalan que el consumo regular y moderado podría reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer y Parkinson.

Estudios recientes señalan que el consumo regular y moderado podría reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas tales como el Alzheimer y Parkinson. Metabolismo y control de peso: Es sabido que la cafeína acelera de manera ligera el metabolismo, lo que podría favorecer la quema de grasas.

Es sabido que la cafeína acelera de manera ligera el metabolismo, lo que podría favorecer la quema de grasas. Salud hepática: Consumir café se asocia con menor riesgo de enfermedades que afectan al hígado como la cirrosis o hígado graso.

Consumir café se asocia con menor riesgo de enfermedades que afectan al hígado como la cirrosis o hígado graso. Menor riesgo de algunas enfermedades: Investigaciones recientes señalan que tomar café natural de manera moderada ayuda a tener una menor probabilidad de padecer diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Investigaciones recientes señalan que tomar café natural de manera moderada ayuda a tener una menor probabilidad de padecer diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Bienestar y ánimo: Probablemente ya lo sepas y por eso es parte de tus hábitos, pero es sabido que el café puede mejorar el humor y reducir la probabilidad de depresión leve en algunas personas.

Moderación al beber café

Es importante mencionar que el consumo de menara excesiva puede causar insomnio, nerviosismo, acidez, taquicardia o dependencia, además de que no todas las personas reaccionan igual pues la tolerancia puede depender de la genética, el estado de salud y los hábitos.

Lo recomendable según al ciencia es beber entre 3 y 5 tazas al día lo que podrían ser entre 300 y400 mg de cafeína, para mayor información es importante acudir a expertos de la salud y nutrición.

