Lisset defendió a su exmarido Lisardo, quien fue denunciado por violencia.

Lisset sale en defensa de Lisardo, padre de su hija, ante la denuncia de violencia doméstica que su exnovia Pamela Rodríguez presentó en su contra, en febrero pasado.

Y, es que Lisset asegura que Lisardo jamás dio muestras de violencia durante los 7 años que ellos vivieron juntos.

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Lisardo, no es violento, tendrá un carácter horrible, yo se lo digo. Tendrá todo lo que quieran, pero Lisardo lo que no tiene es violento y, mira que hace artes marciales y todo. Y, la verdad es que, ahora que se está denunciando tanto, de pronto también hay que defender a los hombres que sí son inocentes, en este caso, yo sí me atrevo a defender a Lisardo, porque si alguien no es violento es él

Yo viví con él 7 años, su hija lo adora y si podrá tener un carácter difícil, pero no es violento, entonces, cuando sí te das cuenta que, de pronto, alguien si quiere abusar de que es famoso o abusar de ‘Ah, sale en la tele’ y sacar dinero, pues aquí, no se vale, no está padre

Lisset revela lo que le ha costado sobreponerse a la muerte de su padre.

En otro tenor y ya que se acerca el Día del padre, Lisset admite lo mucho que le ha costado sobreponerse a la reciente pérdida de su padre, el maestro Willy Gutiérrez, aunque el trabajo la ha ayudado a salir adelante.

Así es, ha sido muy difícil, yo pensé que no iba a regresar al teatro o a las tablas a trabajar, tan pronto. Como estaba rehabilitando a mi mamá y estaba muy concentrada en cuidar a mi mamá, no sabíamos del duelo de mi papá cuando mi mamá, entonces fue de ‘Necesito reconstruirme porque sí estoy en cachitos’, todavía ha sido muy doloroso pero el teatro, siempre digo, el teatro siempre me ha salvado, el teatro me salva y he hecho catarsis

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