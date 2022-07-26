Mata a su exesposa por hablar de su separación en TikTok.

En la actualidad estamos viviendo tiempos muy violentos en donde la violencia en contra de la mujer lamentablemente cada día se ha hecho más frecuente.

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Este es el caso de una mujer que fue asesinada por su exesposo, el hombre viajó más de mil kilómetros desde su casa hasta Chicago, donde mató de una bala en la cabeza a quien fuera su pareja, para después quitarse la vida.

De acuerdo con los informes de las autoridades, Sania Khan de 29 y su exesposo de 36, fueron encontrados sin vida y con heridas de bala en la cabeza, la pareja tenía poco tiempo de casados y en mayo pasas o decidieron terminar su matrimonio, la joven había hablado de las presiones que sufrió al pedir la separación.

Pasar por un divorcio como mujer del sur de Asia se siente como si hubieras fracasado en la vida a veces. La forma en que la comunidad te etiqueta, la falta de apoyo que recibes y la presión para que te quedes con alguien porque ‘qué dirá la gente’ hace que sea más difícil para las mujeres abandonar matrimonios en los que no deberían haber estado para empezar

La presión para que ella siguiera viviendo en matrimonio, también fue por parte de su familia, pues hubo algunos integrantes de la misma que amenazaron con quitarse la vida si ella se divorciaba de su esposo.

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La familia ya la había reportado como desaparecida.

Luego de varios días de no saber nada de la joven, la familia la reportó como desaparecida, por este motivo las autoridades acudieron a su domicilio, los reportes indican que al llegar encontraron a la joven muerta y al sujeto con una herida de bala en la cabeza.