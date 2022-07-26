Niño quería tomarse una selfie con un jaguar y el felino terminó atacándolo.

Las selfies están de moda y es común que uno haga uso de este recurso fotográfico cada vez que visita un lugar nuevo; sin embargo, en ocasiones pueden volverse peligrosas y el riesgo para obtener una gran foto podría ser demasiado, tal como le sucedió a un niño de 14 años que quería tomarse una foto con un jaguar.

El pasado sábado 23 de julio, un terrible accidente tuvo lugar en un zoológico de León, Guanajuato, donde a un niño de 14 años se le hizo fácil saltarse la cerca que divide la zona de seguridad con el área donde se encuentra el felino para tomarse una fotografía y terminó siendo atacado por el animal.

El momento del ataque no quedó registrado, pero sí circula en redes un video en donde un señor de camisa roja y gorra carga al joven y lo lleva a una banca para que lo atiendan. El menor viste una bermuda de color negro y una camisa blanca y presenta una herida en el empeine del pie a raíz del ataque del jaguar.

Los filosos colmillos del jaguar lograron traspasar el calzado del menor y le provocaron una herida profunda, afortunadamente todo quedó en el susto y en una herida grave; sin embargo, el resultado pudo haber sido funesto.

La persona que documentó lo sucedido cuestionó al grupo de personas con las que iba el menor por dejar que el niño cruzara la cerca obtener una selfie.

#LEÓN "LO BRINCARON PARA TOMAR UNA FOTO"



Una testigo señaló que el menor cruzó las barreras de seguridad del @zooleon para tomar una fotografía.



El Jaguar lo vio y saltó quintándole su tenis y lastimándolo de su pie izquierdo... pic.twitter.com/tmvScjDXiB — Gerardo Santa María (@um_gerardo) July 25, 2022

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¿Qué dijeron las autoridades del zoológico? El zoológico de León emitió un comunicado tras los hechos registrados el pasado sábado 23 de julio, asegurando que el percance se debió a que el menor “traspasó las barreras de seguridad del albergue de jaguares”.

“Es importante mencionar que se tiene señalética de no violar las barreras de seguridad, esto para salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros visitantes, así como la colección faunística del Zooleón”, añade el comunicado.

Así mismo, señaló que el incidente no pone en riesgo la vida del menor, además de que se mantienen en comunicación con la familia del niño. La institución también ofreció ayuda médica al menor para atender las lesiones provocadas por el ataque del animal.

Por último, el zoológico de León pidió a los visitantes respetar los límites asignados entre jaulas, estancias y zonas de seguridad para evitar hechos como el ocurrido el pasado 23 de julio.