Diego Boneta se desmarca de la polémica por la nueva serie de Paco Stanley.

Frente al descontento que la familia de Paco Stanley ha manifestado por la producción de una serie no autorizada del desaparecido conductor, Diego Boneta quien participa en el proyecto junto con Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega, se lava las manos y asegura desconocer dicha situación.

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Es un proyecto en el que estoy involucrado como actor y no como productor, no te sabría decir bien de todo lo que está pasando, no he estado en México. Lo que me emociona mucho de ese proyecto es que es volver a trabajar con el mismo equipo con el que rodé la serie de Luis Miguel, es otro personaje donde me toca transformarme, lo cual a mí me encanta

¿Qué importancia tiene el papel de Luis Miguel para Diego Boneta? Por cierto, que Diego Boneta agradece que su protagónico en la serie de Luis Miguel lo haya catapultado a nivel internacional.

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Definitivamente, hubo un antes y un después, luego de la serie, algo que no nos esperábamos, gracias a ser uno de los productores de esa serie, también Michelle Franco me llamó para ‘Nuevo Orden’ que ganó en el Festival de Venecia, yo creo que la combinación de esos dos proyectos, catapultaron la compañía productora. Me siento feliz, súper afortunado y muy agradecido con todo lo que está pasando, pero con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo

¿Cuál es la nueva faceta de Diego Boneta? Actor, cantante, productor y ahora empresario tequilero; está en la nueva faceta de Diego Boneta, quien este miércoles lanzó oficialmente su tequila ‘De frente’, el cual espera compartir con sus amigos, pero le gustaría enviárselo a Luis Miguel y conocer su opinión.

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