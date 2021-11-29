Discusión de pareja en la calle tiene un final inesperado. (VIDEO)

Las discusiones entre pareja son frecuentes; sin embargo muy pocas veces están cargadas de dramatismo y épicas escenas sucediendo al mismo tiempo.

Tal es el caso de un hombre y una mujer peleando en plena calle, donde se gritaban y jaloneaban a la luz del día.

El momento se llena de dramatismo con la aparición de una señora de la tercera edad, quien aparece con un bastón en una mano y una bolsa de naranjas en la otra.

La señora camina a paso lento parando a múltiples coches a su alrededor y posteriormente, tira accidentalmente la bolsa de naranjas al suelo.

La pareja para su pelea para ayudar a la anciana a recoger las naranjas, pero la escena se vuelve más dramática todavía.

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Gato se lleva la atención en la pelea de una pareja

La pareja ayudando a la señora de la tercera edad aumenta de intensidad con la llegada de un gato, quien espera ansioso a robar una de las frutas tiradas en el suelo.

Como si se tratara de una escena de película, un transformador del poste de luz cae al suelo generando un gran estruendo.

Afortunadamente, la mujer y el hombre estaban alejados del poste, por lo que no sufrieron ningún daño físico.

La pareja y la anciana se quedan atónitos mirando el transformador, seguramente agradeciendo que no sufrieron un rasguño.

Finalmente, el hombre se acerca a la anciana y le planta un beso en la frente, dando fin a una de las escenas más dramáticas y virales de las redes sociales.

Miles de internautas destacaron que el momento viral tuvo más dramatismo que una película o una serie de televisión.

“El drama de este minuto tiene un guion de lujo”, escribió un internauta sorprendido ante el final de la inesperada de la pelea.

El video cuenta con 7 millones de reproducciones en aumento y decenas de ‘me gusta’ de personas impactadas por el momento.

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