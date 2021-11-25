Muñeca “embrujada” asusta a familia; habla cuando está sin pilas.

Una inocente muñeca de juguete asustó a una familia durante seis años, pues habla cuando está sin pilas.

Se trata de ‘Elsa’, de la película 'Frozen', pues aunque los dueños trataron de deshacerse de la muñeca en más de una ocasión, ésta siempre volvía a su casa.

Fue la Navidad del 2013 cuando le regalaron a la hija menor de la familia Madonia una muñeca de juguete de su película favorita.

“De repente comenzó a cantar en inglés y español, a pesar de que no había ningún interruptor para cambiar el idioma”, contaron los integrantes del núcleo familiar.

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La muñeca siguió cantando sin pilas

Con el paso de los meses, la dueña del juguete se olvidó de ponerle pilas nuevas e incluso, dos años después, la muñeca de ‘Elsa’ comenzó a cantar en español aún cuando estaba apagada y a emitir sonidos de risas en la madrugada.

Toda la familia estaba asustada con la muñeca “embrujada”, por lo que hicieron lo posible para deshacerse de ella y terminó siendo regalada por los dueños a un coleccionista de “piezas creepy”.

La familia hizo tres intentos previos por deshacerse de ella. En 2019, la familia tiró la muñeca de juguete a la basura y regresó sola a su sala. En el segundo intento, la muñeca regresó al patio trasero de la casa.

En la actualidad, la muñeca de juguete permanece sujeta a la camioneta de su nuevo dueño, pero parece “estar poseída”.

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