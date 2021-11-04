Se esconde de su esposa en un árbol; sus vecinos lo delatan. (VIDEO)

Un video en el que un hombre se escondió de su esposa en un árbol se convirtió en uno de los más vistos en los últimos días en redes sociales.

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Sin motivo aparente, pero consciente que le esperaba un regaño de su pareja, el hombre decidió trepar un árbol para no ser descubierto.

Fue en la plataforma de TikTok donde comenzó a circular un video de una cámara de seguridad que muestra este peculiar caso que se hizo tendencia en las plataformas digitales.

El hombre conocido como Chuy finalmente fue descubierto por unos vecinos que le preguntaron qué hacía en ese lugar.

Ve dónde se va a esconder, este hombre es un ninja ¿abajo del carro, detrás del árbol?

Los genios son así, pocos pragmáticos, nadie sabe lo que va a hacer

Y es que la mujer se asoma a un carro para ver si está su esposo y al no encontrarlo se dispone a irse del lugar, pero los vecinos lo delataron y así terminó esta historia.

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