Le envía mensaje a su esposo y la deja en visto; murió hace meses.

Laisha Montes compartió una impactante historia el pasado 2 de noviembre en marco del Día de Muertos.

La joven, originaria de Aguascalientes, confesó que su mamá le mandó un mensaje de WhatsApp a su papá, quien falleció hace nueve meses.

Gran sorpresa se llevó la familia, ya que el papá se manifestó con las famosas “palomitas azules” de la aplicación de mensajería.

“Mi papá falleció hace casi nueve meses y hoy 2 de noviembre, mi mamá le mandó un mensaje y él la dejó en visto”, escribió la joven en Twitter.

“Es totalmente imposible porque el celular de mi papá está apagado, sin datos y sin conectarse al nuevo internet de la casa. Qué bonita manera de decirnos que está presente”, continuó la joven adjuntando la captura de pantalla de la evidencia.

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Laisha Montes responde a las críticas tras su publicación viral

La historia de Laisha se viralizó en Twitter, ganando 128 mil ‘Me Gusta’ y 5 mil retweets.

Sin embargo, algunos usuarios acusaron a la joven de querer ganar “Me Gusta” con mentiras, pues las compañías de celular donan los números sin utilizar a otras personas.

Ante la ola de críticas, Laisha respondió con otro mensaje en Twitter dejando claro que su intención nunca fue volverse viral.

"Oigan, ya sé que los números después de cierto tiempo se los dan a alguien más, la verdad es algo que en el momento uno no piensa porque lo toma como una señal o manifestación y está bonito sentir eso", escribió.

La joven confesó que las “palomitas azules” fueron una manifestación de su papá.

También aprovecho para agradecer los mensajes bonitos y las buenas vibras. Siento bonito que muchos toman mi tweet como una señal. Lamento que muchos estén pasando por lo mismo que yo

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