Recicla botellas de plástico: 5 ideas para este verano-otoño

Las botellas de plástico que generalmente terminan en la basura pueden convertirse en nuevas piezas decorativas para representar el cambio de estación en nuestros hogares.

Debido a su gran durabilidad y resitencia tanto al calor extremo como a la humedad otoñal, se convierten en el recurso ideal para crear proyectos útiles que respondan a las necesidades específicas de cada temporada sin gastar dinero.

Durante el verano, el enfoque del reciclaje creativo se centra en la frescura, el riego constante y el control de la fauna exterior. En otoño, la temática evoluciona hacia la calidez, hojas secas y decoración acogedora.

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5 ideas para reciclar botellas de plástico en verano-otoño

Aspersor de riego giratorio para el césped en verano

Haz múltiples agujeros pequeños con un alfiler en un solo costado de una botella grande de refresco. Conecta la boquilla directamente a la manguera del jardín. Al abrir la llave, el agua saldrá disparada en múltiples chorros delgados, cubriendo un área amplia de riego.

Recicla tus botellas de plástico|Pinterest

Trampa ecológica para mosquitos de exterior

Corta una botella de dos litros por la mitad de forma horizontal. Mezcla en la base una taza de agua caliente con dos cucharadas de azúcar y una pizca de levadura. Coloca la mitad superior de la botella al revés en forma de embudo. Los mosquitos se sentirán atraídos y no podrán salir.

Trampa ecológica para mosquitos de exterior|Gemini

Linternas colgantes para la terraza

Corta el fondo de varias botellas de plástico translúcido y píntalas con pintura acrílica amarilla o naranja brillante e introduce una vela LED de baterías en cada envase y cuélgalas de un cordón de yute de las vigas de tu patio.

Comedero de semillas para aves

Toma una botella plástica grande y haz dos ventanas a los costados. Atraviesa la botella abajo de las ventanas con una bara de madera gruesa para que las aves se apoyen, coloca semillas y cuélgala en un lugar alto.

Crea un comedero para aves con botellas de plástico recicladas|Pinterest

Contenedores organizadores con motivos de calabaza

Recorta la base de dos botellas a una altura de 8 cm y píntalas de color naranja calabaza, únelas para crear un contenedor cerrado y añade un trozo de canela en la parte superior para simular el tallo.

