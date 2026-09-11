Recicla botellas de plástico: 5 ideas para este verano-otoño
¡No dejes de reciclar! Descubre las 5 mejores ideas para reutilizar tus botellas de plástico durante el verano y el otoño. Proyectos útiles, fáciles y estéticos
Las botellas de plástico que generalmente terminan en la basura pueden convertirse en nuevas piezas decorativas para representar el cambio de estación en nuestros hogares.
Debido a su gran durabilidad y resitencia tanto al calor extremo como a la humedad otoñal, se convierten en el recurso ideal para crear proyectos útiles que respondan a las necesidades específicas de cada temporada sin gastar dinero.
Durante el verano, el enfoque del reciclaje creativo se centra en la frescura, el riego constante y el control de la fauna exterior. En otoño, la temática evoluciona hacia la calidez, hojas secas y decoración acogedora.
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5 ideas para reciclar botellas de plástico en verano-otoño
- Aspersor de riego giratorio para el césped en verano
Haz múltiples agujeros pequeños con un alfiler en un solo costado de una botella grande de refresco. Conecta la boquilla directamente a la manguera del jardín. Al abrir la llave, el agua saldrá disparada en múltiples chorros delgados, cubriendo un área amplia de riego.
- Trampa ecológica para mosquitos de exterior
Corta una botella de dos litros por la mitad de forma horizontal. Mezcla en la base una taza de agua caliente con dos cucharadas de azúcar y una pizca de levadura. Coloca la mitad superior de la botella al revés en forma de embudo. Los mosquitos se sentirán atraídos y no podrán salir.
- Linternas colgantes para la terraza
Corta el fondo de varias botellas de plástico translúcido y píntalas con pintura acrílica amarilla o naranja brillante e introduce una vela LED de baterías en cada envase y cuélgalas de un cordón de yute de las vigas de tu patio.
- Comedero de semillas para aves
Toma una botella plástica grande y haz dos ventanas a los costados. Atraviesa la botella abajo de las ventanas con una bara de madera gruesa para que las aves se apoyen, coloca semillas y cuélgala en un lugar alto.
- Contenedores organizadores con motivos de calabaza
Recorta la base de dos botellas a una altura de 8 cm y píntalas de color naranja calabaza, únelas para crear un contenedor cerrado y añade un trozo de canela en la parte superior para simular el tallo.