Manualidades de Juguetes: Cómo crear muñecos antiestrés a partir de tapitas de plástico y globos

Las manualidades siguen siendo una de las prácticas más arraigadas en la actualidad. Más allá de su propósito creativo, ayudan a contrarrestar los síntomas del estrés, son un buen entretenimiento y una manera económica de compartir tiempo con nuestros seres queridos.

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Las propuestas pueden hallarse en diversas plataformas digitales enfocadas a las manualidades y hasta en redes sociales. Cada idea tiene diferentes puntos de inspiración y también pueden ser personalizadas con nuestra imaginación.

Manualidades de Juguetes

Más allá de que las manualidades nos permiten crear objetos de decoración y que pueden emplearse para el entretenimiento, también tienen proyectos con funcionalidades muy especiales. Al respecto, hoy te contaremos sobre cómo puedes crear muñecos antiestrés a partir de tapitas de plástico y globos.

Los muñecos y objetos antiestrés son herramientas diseñadas para canalizar la tensión acumulada, mejorar la concentración y liberar inquietud motora mediante la estimulación táctil, resume Gemini (Inteligencia Artificial). Con estos datos, sabemos que no solo el proceso de creación nos aliviará, sino que el producto final nos será de mucha ayuda.

¿Cómo hacer un muñeco antiestrés?

Fuentes consultadas remarcan que los muñecos antiestrés hechos en casa son una excelente alternativa para reciclar materiales plásticos mientras creas un objeto sensorial útil y divertido. En este marco, esta manualidad que hoy proponemos se destaca por su bajo costo y su enfoque ecológico y ofrece grandes beneficios para quienes atraviesan cuadros de estrés:

Materiales

Tapitas de plástico limpias (de gaseosa o agua)

Globos de látex resistentes (tamaño mediano o R12)

Tijeras

Ojitos móviles, marcadores permanentes o trozos de goma eva para decorar

Pegamento fuerte (silicona fría o líquida)

Relleno opcional (harina, arroz o arena para el interior del globo)

Paso a paso