Manualidades de Juguetes: Cómo crear muñecos antiestrés a partir de tapitas de plástico y globos
Manualidades de Juguetes. Cómo crear tus propios muñecos antiestrés fáciles reciclando tapas de plástico y globos.
Las manualidades siguen siendo una de las prácticas más arraigadas en la actualidad. Más allá de su propósito creativo, ayudan a contrarrestar los síntomas del estrés, son un buen entretenimiento y una manera económica de compartir tiempo con nuestros seres queridos.
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Las propuestas pueden hallarse en diversas plataformas digitales enfocadas a las manualidades y hasta en redes sociales. Cada idea tiene diferentes puntos de inspiración y también pueden ser personalizadas con nuestra imaginación.
Manualidades de Juguetes
Más allá de que las manualidades nos permiten crear objetos de decoración y que pueden emplearse para el entretenimiento, también tienen proyectos con funcionalidades muy especiales. Al respecto, hoy te contaremos sobre cómo puedes crear muñecos antiestrés a partir de tapitas de plástico y globos.
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Como hacer un juguete antiestrés con materiales caseros.♬ sonido original - Explosionart
Los muñecos y objetos antiestrés son herramientas diseñadas para canalizar la tensión acumulada, mejorar la concentración y liberar inquietud motora mediante la estimulación táctil, resume Gemini (Inteligencia Artificial). Con estos datos, sabemos que no solo el proceso de creación nos aliviará, sino que el producto final nos será de mucha ayuda.
¿Cómo hacer un muñeco antiestrés?
Fuentes consultadas remarcan que los muñecos antiestrés hechos en casa son una excelente alternativa para reciclar materiales plásticos mientras creas un objeto sensorial útil y divertido. En este marco, esta manualidad que hoy proponemos se destaca por su bajo costo y su enfoque ecológico y ofrece grandes beneficios para quienes atraviesan cuadros de estrés:
Materiales
- Tapitas de plástico limpias (de gaseosa o agua)
- Globos de látex resistentes (tamaño mediano o R12)
- Tijeras
- Ojitos móviles, marcadores permanentes o trozos de goma eva para decorar
- Pegamento fuerte (silicona fría o líquida)
- Relleno opcional (harina, arroz o arena para el interior del globo)
Paso a paso
- Preparar la base sensorial: Si deseas que el cuerpo del muñeco sea maleable, llena un globo con harina o arroz usando un embudo y anúdalo firmemente. Si prefieres un muñeco con una estructura dura dentro de una funda elástica, introduce 2 o 3 tapitas de plástico directamente dentro del globo.
- Crear la cabeza o soporte: Toma una tapita de plástico y pégala con silicona en el nudo del globo (o en la parte superior) para simular una cabeza, un sombrero o la base del personaje.
- Ensamblar extremidades: Puedes recortar el cuello de otros globos en tiras o usar tapitas adicionales unidas con un cordón para formar los brazos y las piernas del muñeco.
- Decorar el personaje: Pega los ojitos móviles sobre la tapita o el globo. Utiliza marcadores permanentes para dibujar expresiones faciales, sonrisas o detalles en la superficie del plástico.